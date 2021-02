Viterbo, duecento lavoratori assunti nelle scuole per il Covid senza stipendio da mesi

04 febbraio 2021 a

Sono almeno duecento, nelle scuole viterbesi, i lavoratori senza stipendio da mesi. Si tratta del personale Covid – in maggioranza si tratta di bidelli – che all’inizio dell’anno il ministero della Pubblica Istruzione aveva assegnato agli istituti per gestire l'emergenza sanitaria. L'ennesimo pasticciaccio dell'ormai ex governo Conte, dove la mano destra e la mano sinistra hanno agito all'insaputa l'una dell'altra, e dove la mano destra è rappresentata dal ministero dell'Istruzione e quella sinistra dal Mef.

Secondo le ultime notizie ufficiali gli stipendi saranno accreditati entro la giornata di venerdì 19 febbraio, ma non è ben chiaro quali mensilità verranno saldate a questo personale che di fatto lavora da mesi senza retribuzione. “Molti di questi lavoratori – spiega Brunella Marconi del sindacato Snals di Viterbo – a settembre avevano lasciato altri impieghi perché attratti dalla prospettiva del posto pubblico e invece si sono ritrovati con in mano un pugno di mosche. Finora - prosegue la sindacalista dello Snals - si sono visti liquidare soltanto l'importo di una mensilità, che, nel caso dei collaboratori scolastici, ammonta a poco più di 1.100 euro, a fronte di ormai quattro mesi di lavoro svolto ininterrottamente”.

In origine il contingente Covid assegnato dall'ufficio scolastico regionale agli istituti della provincia di Viterbo era di 322 unità. Il numero si è poi ridotto perché molti dirigenti hanno rinunciato agli insegnanti, il cui utilizzo era vincolato allo sdoppiamento delle classi. E, come noto, solo pochissime scuole primarie viterbesi hanno dato sostanza a una delle tante mirabolanti promesse della ministra della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina, quella appunto di approfittare del coronavirus per mettere fine al fenomeno delle “classi pollaio”. Fatto sta che alla fine, nella Tuscia, il contingente del personale Covid si è ridotto quasi esclusivamente ai soli collaboratori scolastici.

L'ultima emissione del 27 gennaio avrebbe dovuto garantire il pagamento degli arretrati e invece, come detto, questo personale, che in molti casi lavora a decine di chilometri da casa propria (con tutte le spese del caso da affrontare, in carburante), si è visto accreditare sul conto soltanto un importo forfettario: “Non si capisce nemmeno bene a quali mesi faccia riferimento”, dice la segretaria provinciale dello Snals, che negli ultimi giorni è stata subissata di segnalazioni, proteste e richieste di chiarimenti.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindacato Anief. Secondo il segretario nazionale Marcello Pacifico “i docenti e il personale Ata cosiddetti Covid continuano a essere trattati come dei lavoratori di serie B: alcuni giorni fa, il quotidiano La Stampa riferiva che non tutti i 70 mila supplenti assunti per affrontare meglio le problematiche della didattica durante i contagi da coronavirus avevano ancora ricevuto lo stipendio di dicembre, almeno metà quello di novembre e almeno un quarto non ha mai visto un euro'”.

