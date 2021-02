Viterbo, la Corte dei conti cita per danno erariale il sindaco di Tuscania e altre 4 persone

03 febbraio 2021 a

Amministratori ed ex amministratori di Tuscania citati in giudizio dalla Corte dei conti per presunto danno erariale. Il procedimento, per il quale il Comune si è già costituito parte civile, vede coinvolti il sindaco, Fabio Bartolacci, il vice sindaco, Leopoldo Liberati, gli ex assessori Franco Ciccioli e Rosalinda Del Signore, l’ex presidente della Fulgor, Giovanni Sposetti, e l’ex segretario comunale Roberto Vacca. Il 23 marzo sono stati tutti chiamati a presentarsi presso la sezione giurisdizionale del Lazio, come riportato nella determina numero 42, firmata dal responsabile di settore lo scorso 21 gennaio, con la quale l’ente si costituisce contro parte della passata, e attuale, amministrazione. A cinque di loro è stato anche chiesto di depositare eventuali memorie difensive.

Sotto la lente dei giudici contabili l’affidamento degli impianti sportivi alla Fulgor Tuscania, di cui Liberati all’epoca dei fatti presi in esame risultava essere presidente onorario. Sulla vicenda, nel 2015 presentò una formale denuncia il Movimento 5 Stelle tramite il consigliere comunale Fabio Rossi. L’esposto venne firmato anche dal consigliere regionale Silvia Blasi e dall’allora parlamentare pentastellato Massimiliano Bernini.

Nel dettaglio, sull’“affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali”, la Procura della Corte dei conti parla di “modalità non conformi alle norme e ai regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici, con conseguente danno erariale per l’amministrazione comunale e corrispettivo vantaggio per l’Associazione Dilettanti Fulgur”. Sussistono, scrivono i magistrati, “elementi idonei e sufficienti per citare in giudizio ognuno in ragione delle rispettive condotte”.

Dall’attività istruttoria sarebbe infatti emerso che non fu “mai indetta alcuna procedura ad evidenza pubblica, né tanto meno fu data la possibilità ad altri soggetti di potersi interessare agli stessi” impianti.

I citati in giudizio dovranno rispondere dunque di danno erariale, “sub specie danno patrimoniale diretto”, cagionato al Comune per una cifra stimata di 33 mila euro sulla base “di costi di gestione degli impianti e/o elargizione di contributi a carico dell’ente territoriale”.

In definitiva, sotto accusa c’è la convenzione allegata alla deliberazione di giunta numero 147 del 3 luglio 2014, ritenuta in totale contrasto con la stessa delibera, oltre che con il regolamento comunale, proprio nelle parti inerenti i costi di gestione degli impianti, a carico dell’ente, e l’elargizione di contributi economici a vantaggio dell’associazione.

