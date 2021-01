Viterbo Covid, vaccinate oltre 9.000 persone. Immunizzate otto case di riposo per anziani

30 gennaio 2021 a

Viterbo, prosegue la vaccinazione per il Covid della popolazione a rischio. Fino a questo momento (i dati sono riferiti al pomeriggio dle 29 gennaio), nella Tuscia sono state vaccinate 9.365 persone (di queste, 3 mila hanno già ricevuto la seconda dose). Quindici hanno tra i 16 e i 19 anni, 595 appartengono alla fascia di età 20-29 anni, 1.167 alla fascia 30-39 anni, 1.770 sono tra i 40 e i 49 anni, 382 tra i 70 e i 79 anni, 1.462 tra gli 80 e gli 89 anni (numero più alto nel Lazio di vaccinati in questa fascia di età) e 559 sono gli ultra novantenni. Per quanto riguarda le case di riposo e Rsa, al momento la somministrazione dei vaccini, compreso il richiamo, è stata effettuata a Villa Santa Margherita (Montefiascone), nella Rsa di Soriano nel Cimino, a Villa Serena (Montefiascone), Villa Immacolata (Viterbo), Villa Noemi (Celleno), Villa Acquaforte (Celleno), Villa Benedetta (Viterbo) e Villa Rita degli Ulivi (Celleno). Il programma ovviamente prosegue.

A partire da lunedì 1 febbraio, però, cambiano le regole per la vaccinazione, per quanto concerne la richiesta. Fino a questo momento, infatti, era la Asl, con l’ausilio dei medici di base, a invitare direttamente gli over 80 a vaccinarsi, indicando luogo e ora. Da lunedì, invece, la prenotazione potrà avvenire anche tramite il sito della Regione Lazio SaluteLazio.it (PrenotaVaccinoCovid). Per potersi prenotare è sufficiente il codice fiscale.

Le prenotazioni potranno esser fatte per il periodo temporale dal primo di febbraio al 31 di marzo. L’avvio delle somministrazioni dei vaccini prenotati sarà dal primo febbraio. L’accesso ai punti vaccinali avverrà solo con il codice di prenotazione. Il cittadino, in alternativa, sempre da lunedì, potrà chiedere il vaccino al proprio medico di medicina generale, in questo caso la prenotazione sarà gestita direttamente dal medico e la somministrazione avverrà presso lo studio del medico o studi aggregati. Il vaccino verrà distribuito ai medici di medicina generale che aderiscono alla campagna vaccinale attraverso i 20 punti ospedalieri per garantirne la ‘catena del freddo’. A livello regionale, i punti vaccinali sono 85, di questi, nove sono nella Tuscia. Quattro sono già attivi: gli ospedali di Belcolle e quelli di Civita Castellana, Tarquinia e Acquapendente. Gli altri: Bolsena, casa della salute di Soriano, Bagnoregio e Ronciglione saranno attivati quando arriveranno nella Tuscia le dosi di vaccino sufficienti per poter impiegare anche il personale di questi centri. La carenza di dosi in arrivo in Italia, così come in tutta Europa a causa dei ritardi nella consegna, ovviamente potrebbe non rendere necessaria l’attivazione di ulteriori strutture.

