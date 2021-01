Viterbo, morto Saverio Russo. Fu il primo sindaco eletto direttamente a Oriolo Romano

29 gennaio 2021 a

Oriolo Romano in lacrime. Si è spunto l'ex sindaco Saverio Russo che che il primo ad essere eletto direttamente dai cittadini dopo la riforma elettorale dei cittadini che toglieva ai Consigli comunali il potere di nominare in maniera indiretta i sindaci. E' il padre del consigliere comunale Matteo.

L'amministrazione comunale ha pubblicato un messaggio sul profilo social dell'ente: "L'amministrazione e i dipendenti del Comune di Oriolo Romano si stringono al nostro Consigliere Matteo e alla famiglia Russo tutta nel dolore per la scomparsa di Saverio, nostro Sindaco, il primo eletto in un'elezione diretta, in carica per due mandati dal 1993 al 2001", si legge su Facebook. Poi il messaggio continua: "Non esistono parole sufficientemente intense e delicate per salutare una persona per noi tutti così cara.Vogliamo oggi solo ricordare che Saverio, per la nostra comunità, ha rappresentato un pezzo importantissimo della nostra storia. Con rispetto e affetto Sit tibi terra levis".

Saverio Russo fu sindaco di Oriolo dal 1993 al 2001. Come detto fu il primo scelto dai cittadini e fu confermato anche per un secondo mandato incassando la fiducia dei cittadini. Guidò il comune a capo di una coalizione formata dal centrosinistra più una lista civica lasciando poi il testimone a Italo Carones. E' rimasto negli anni un punto di riferimento nel panorama politico di Oriolo. tanti i messaggi che i cittadini hanno dedicato al sindaco commentando il comunicato del Comune: "Persona capace, saggia, seria, professionista affermato, mai presuntuoso e sempre a servizio degli altri", "Una bella persona sempre sorridente l'ottimo lavoro svolto da Sindaco di Saverio in continuità è ancora presente nel nostro paese Oriolo", "Sensibilità, semplicità, disponibilità sono caratteristiche di un uomo che ha saputo affrontare con sicurezza il suo impegno di amministratore di padre e di coniuge". Sono solo alcuni dei pensieri postati dai suoi cittadini.

