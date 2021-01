Viterbo, incendio in una casa. Paura a Grotte Santo Stefano

27 gennaio 2021 a

Paura questa mattina, 27 gennaio, in via della Croce a Grotte Santo Stefano. Per cause che sono ancora da accertare è scoppiato un incendio in un'abitazione. Le fiamme hanno interessato alcuni materiali depositati in un locale al piano terra dell'immobile. Il fuoco, tuttavia, ha minacciato per circa un'ora anche il piano sovrastante della costruzione. I vigili del fuoco di Viterbo sono arrivati sul posto intorno alle 8,30 e sono riusciti a contenere le fiamme solo al piano terra evitando che il fuoco raggiungesse i locali al di sopra. Al momento tuttavia, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, l'intero immobile è stato evacuato ed è interdetto l'accesso. Sono in corso delle verifiche per valutare la stabilità della costruzioni. Per il primo pomeriggio è previsto un sopralluogo tecnico da parte degli ingegneri dei pompieri che dovranno decidere se togliere il divieto di ingresso o, nel caso, decidere per l'evacuazione.

Non ci sono persone coinvolte nell'incendio. Al momento che è divampato il rogo, infatti, nell'immobile non c'era nessuno.

