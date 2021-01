Viterbo Covid, le suore di Bagnoregio sorridono dopo aver sconfitto il virus

27 gennaio 2021 a

Foto di gruppo, rispettando tutte le disposizioni anti Covid, per le suore del Verbo Incarnato del convento di San Francesco di Bagnoregio per festeggiare la ritrovata negatività al virus. Un breve momento, tenuto domenica 24 gennaio, in cui le sorelle hanno incontrato chi nei giorni difficili, in cui la loro casa divenne di fatto il più grande focolaio di coronavirus della provincia da marzo, è stato loro vicino. A partire dai rappresentanti del Comune di Bagnoregio, in primis il sindaco Luca Profili, passando per il comitato locale di Croce Rossa, che ha assicurato assistenza costantemente, e arrivando al parroco don Marco Petrella, che è stato il promotore di una campagna di raccolta fondi per aiutare le suore a fare fronte alle necessità alimentari e di igiene. Il 10 gennaio la notizia della negativizzazione dell'ultima suora. Un sospiro di sollievo per il sindaco Profili e tutti i cittadini del paese della Teverina che hanno temuto di finire in zona rossa. 105 suore positive su 115 presenti all’interno della struttura.

Il primo caso era emerso sabato 12 dicembre. Subito il sindaco aveva provveduto a firmare un’ordinanza che ha imposto divieto di entrata e uscita nel convento. Nella mattinata di domenica 13 dicembre la Asl, la Casa della Salute e il comitato locale di Croce Rossa si sono messi al lavoro per effettuare i test antigenici. Sono andati avanti fino a circa metà delle persone presenti nella struttura. Di fronte al risultato dell’80% di casi positivi hanno deciso di cambiare strategia e il team ha iniziato a effettuare i tamponi molecolari a tutte le 115 persone presenti.

Tra lunedì e martedì tutti i risultati. Alla notizia dei 105 casi i timori non sono stati pochi e subito sono stati individuati altri positivi ricollegabili al cluster. A un mese e mezzo dall'inizio del tutto il momento di domenica ha voluto rappresentare un segnale di ringraziamento delle suore a tutti e un messaggio di speranza nella lotta al Covid-19.

