Orte, danni alla sede e alle auto della Croce Rossa. Denunciato l'autore

26 gennaio 2021 a

a

a

I carabinieri della stazione di Orte, a seguito di una immediata attività investigativa, partita dopo il danneggiamento dell’auto e degli infissi della sede della locale Croce Rossa , hanno individuato il presunto colpevole e lo hanno denunciato.

La pattuglia della stazione di Orte infatti lo aveva notato allontanarsi dal luogo del danneggiamento poco prima con in mano una bottiglia in vetro, cosa che coincideva con altre testimonianze, e la stessa bottiglia ad ulteriore riscontro è stata trovata dai carabinieri proprio nell’ auto del sospettato, quindi avvalorando ulteriori indizi investigativi. L’uomo è stato dunque ritenuto responsabile e denunciato a piede libero per l'ipotesi di danneggiamento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.