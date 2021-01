Viterbo, spacciatore arrestato in via Monte Bianco. Sequestrati 8 grammi di eroina

26 gennaio 2021 a

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile ieri, 25 gennaio, in serata hanno fermato in zona via Monte Bianco, dopo un prolungato servizio di osservazione, un uomo di Viterbo, e lo hanno sottoposto a perquisizione personale e della sua auto, durante la quale i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile hanno trovato nascosti 8 grammi di eroina suddivisa in dosi. La droga, secondo l'ipitesi investigativa dei militari della Compagnia di Viterbo, era destinata alla piazza di spaccio di Viterbo. L’ uomo quindi è stato immediatamente dichiarato in arresto e tradotto presso la sua abitazione in regime di detenzione domiciliare in attesa della convalida.

