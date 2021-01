Viterbo, spacciatore nascodeva più di due etti e mezzo di droga in casa. Arrestato liberiano

23 gennaio 2021 a

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile venerdì 22 gennaio in serata hanno fermato nel quartiere Pilastro, dopo un prolungato servizio di osservazione, un uomo di origini africane proveniente dalla Liberia, e lo hanno trovato in possesso di una dose di hashish pronta per essere spacciata. L’uomo è stato bloccato ed è stato accompagnato presso la sua abitazione per effettuare la perquisizione domiciliare, durante la quale i Carabinieri del Norm hanno trovato occultati in una valigetta diversi pacchi di droga, 95 grammi di hashish oltre a 170 grammi di vari tipi di eroina, evidentemente destinati alla piazza di spaccio di Viterbo. L’ uomo quindi è stato immediatamente dichiarato in arresto e condotto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Viterbo

