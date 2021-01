Viterbo, pedone investito da auto. Ferito e trasportato a Belcolle

22 gennaio 2021 a

Pedone investito in città. Ferito ad un gamba, è stato portato in codice giallo a Belcolle. E’ successo oggi pomeriggio, intorno alle 18.30, all’altezza di viale Raniero Capocci, di fronte all’ex Inpdap, subito dopo il sottopassaggio. L’uomo, uno straniero, insieme ad un paio di amici pare che stesse cercando di passare dall’altra parte della strada in prossimità delle strisce pedonali, quando è stato investito da un’auto, una Lancia Libra, con a bordo una coppia. L’uomo è caduto a terra e a riportato una ferita alla gamba - si sospetta la frattura - e per questo è stato accompagnato in ospedale con l’ambulanza. La polizia locale ha effettuato i rilievi dell’incidente, avvenuto in un punto di scarsa illuminazione e per di più sotto la pioggia.

