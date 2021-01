Viterbo, truffatori vendono falsa polizza assicurativa ad anziano di Ischia di Castro: denunciati in due

20 gennaio 2021 a

Vendono falsa polizza ad anziano: denunciati in due. L'anziano, secondo la ricostruzione dei carabinieri, si era fatto attirare da un annuncio pubblicato online che proponeva polizze assicurative a prezzi vantaggiosi. Ha dunque provato a sottoscrivere un'assicurazione, ma una volta seguite le istruzioni ed effettuato il versamento su una carta prepagata, non ha avuto riscontri e i suoi interlocutori si sono resi irreperibili. Immediata la denuncia alla stazione dei carabinieri di Ischia di Castro che ha consentito ai militari di identificare a seguito di una mirata attività investigativa i due presunti truffatori e di denunciarli alla Procura della Repubblica per l'ipotesi di reato di truffa in concorso

