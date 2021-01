Viterbo, Civita di Bagnoregio candidata per lista Patrimonio Unesco

20 gennaio 2021 a

a

a

Civita di Bagnoregio patrimonio dell'Unesco, c'è la candidatura. Il Consiglio esecutivo della commissione nazionale italiana per l'Unesco ha deliberato oggi, 20 gennaio, la prossima candidatura per l'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale: si tratta del "Paesaggio culturale di Civita di Bagnoregio".

Il progetto - ricorda una nota del Mibact - è stato promosso dalla Regione Lazio e dal Comune di Bagnoregio. Hanno collaborato il ministero per i Beni e le attivita' culturali e per il turismo, attraverso il coordinamento dell'Ufficio Unesco del Segretariato Generale e grazie ai contributi della soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale. Un grande risultato per il Comune di Bagnoregio che da tempo lavorava per questo risultato: "E' fatta! Civita di Bagnoregio è il sito italiano 2021 candidato ufficiale Unesco. Una grande emozione"., scrive su Facebook il sindaco Luca Profili.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.