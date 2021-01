Incidente stradale a Civita Castellana, due feriti: uno è grave

16 gennaio 2021 a

Due uomini sono rimasti feriti, venerdì sera poco dopo le 19, in un incidente stradale avvenuto sulla via Flaminia a Civita Castellana. L’impatto è avvenuto tra un’Alfa 146 e uno scooter su cui viaggiavano i due italiani. Lo scontro è stato violento e le due persone che viaggiavano sul ciclomotore sono state scaraventate sull’asfalto. Entrambi politraumatizzati, sono stati soccorsi da ambulanze del 118 e trasportato in ospedale. Uno dei due versa in gravi condizioni. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Civita Castellana.

