Linea Verde Life a Viterbo: dal Monte Fogliano a Calcata. E omaggio a Gigi Proietti

16 gennaio 2021 a

a

a

Dalla città dei Papi alla faggeta del Monte Fogliano, dal lago di Bolsena fino al borgo di Calcata. La puntata di Linea Verde Life in onda sabato 16 gennaio alle 12.25 su Rai 1 è dedicata alla Tuscia. Daniela Ferolla sarà nella faggeta del Monte Fogliano, poi al lago di Bolsena per cimentarsi nella barca a vela e infine nel suggestivo borgo antico di Calcata dove sono presenti numerose attività di piccolo artigianato: in particolare si scoprirà come dalla carta riciclata nascono oggetti preziosi.

Marcello Masi ricorderà Gigi Proietti che proprio a Viterbo ha girato la serie "Il maresciallo Rocca" poi visiterà l'Università della Tuscia e la collina sperimentale dove si testano gli effetti delle precipitazioni sul suolo. Viaggio nel gusto con le lenticchie di Onano, il pesce di lago, ceci del solco, formaggi e salumi tipici.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.