Percepisce il reddito di cittadinanza ma non comunica il nuovo contratto di lavoro, denunciata donna di Farnese

15 gennaio 2021

I carabinieri di Farnese insieme ai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Viterbo hanno denunciato una donna di Farnese che pur di avere il reddito di cittadinanza avrebbe attestato falsamente la residenza. Poi, una volta ottenuto il beneficio, avrebbe omesso di comunicare di avere ottenuto un nuovo contratto di lavoro che avrebbe bloccato l'erogazione del reddito, peraltro non spettante perché ottenuto in modo fraudolento. I carabinieri hanno svolto indagini di iniziativa e una volta scoperta la frode l'hanno denunciata ed hanno attivato la procedura per la sospensione del benefit che ad oggi è stato di 5.000 euro

