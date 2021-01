Viterbo Covid, morta anziana di 88 anni. I nuovi casi sono 91, focolaio in una casa di riposo di Corchiano

08 gennaio 2021 a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Viterbo: 1 decesso, 91 nuovi casi e 173 guariti. A perdere la vita una paziente di 88 anni di Bassano Romano che era ricoverata nelle strutture Coviddell'ospedale Belcolle.

I nuovi casi sono così distribuiti nel territorio: 18 a Viterbo, 15 a Civita Castellana, 9 a Corchiano, 7 a Orte, 5 a Blera, 5 a Vetralla, 4 a Tuscania, 4 a Vallerano, 3 a Montefiascone, 3 a Sutri, 2 a Vasanello, 1 a Bomarzo, 1 a Canepina, 1 a Canino, 1 a Capodimonte, 1 a Caprarola, 1 a Carbognano, 1 a Castel Sant’Elia, 1 a Celleno, 1 a Cellere, 1 a Marta, 1 a Montalto di Castro, 1 a Nepi, 1 a Oriolo Romano, 1 a Ronciglione, 1 a San Lorenzo Nuovo, 1 a Soriano nel Cimino. Dei casi odierni, 53 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 38 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Inoltre, dei casi odierni, 9 sono ospiti della casa di riposo Maria Cappelli di Corchiano.

In totale, alle ore 11 dell'8 gennaio, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 9652. I guariti sono 57 a Bagnoregio, 17 a Viterbo, 13 a Nepi, 10 a Vetralla, 9 a Onano, 7 a Fabrica di Roma, 5 a Civita Castellana, 5 a Soriano nel Cimino, 4 a Capranica, 4 a Castel Sant’Elia, 4 a Ronciglione, 4 a Sutri, 4 a Vitorchiano, 3 a Barbarano Romano, 3 a Bassano Romano, 3 a Blera, 3 a Carbognano, 3 a Corchiano, 2 a Bomarzo, 2 a Caprarola, 2 a Gallese, 2 a Oriolo Romano, 2 a Vasanello, 1 a Monterosi, 1 a Orte, 1 a Vejano, 1 a Vignanello, 1 a Canepina. Inoltre, tra le persone comunicate per fine del periodo di isolamento o per negativizzazione dal Covid-19, figurano 57 religiose del Convento di San Francesco di Bagnoregio.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, 37 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 8 ricoverate presso la Terapia intensiva Covid di Belcolle, 71 ricoverate presso la Medicina Covid di Belcolle, 19 ricoverate presso la Medicina riabilitativa Covid di Montefiascone, 1657 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 7608 il numero delle persone negativizzate, 252 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 83742 tamponi, 647 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 13770.

