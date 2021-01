08 gennaio 2021 a

Viterbo, deposito rifiuti nucleari nella Tuscia. Fratelli d'Italia porta il caso in parlamento, mozione in Regione. Giovedì 7 gennaio è stata presentata in Commissione Ambiente, dal deputato Mauro Rotelli, un’ interrogazione a risposta immediata per chiarire quali siano i criteri e la logica alla base della scelta di individuare la provincia di Viterbo tra le aree preposte ad ospitare il sito di smaltimento e stoccaggio di rifiuti radioattivi.

Anche in Regione Fratelli d’Italia si sta muovendo. I consiglieri regionali Chiara Colosimo e Giancarlo Righini hanno presentato una mozione: “che impegna il presidente della giunta Zingaretti e l’Assessore competente a porre in essere tutte le azioni necessarie affinché venga confermato l’assoluto divieto ad individuare la provincia di Viterbo come sede per installazione di siti per i rifiuti radioattivi (di qualunque attività) e contro qualsiasi tentativo di stoccaggio e transito di scorie radioattive nel territorio della Tuscia".



