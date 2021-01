Palozzi (Cambiamo): "No a scorie radioattive in provincia di Viterbo"

07 gennaio 2021 a

"Esprimiamo il nostro fermo e netto »no« a qualsiasi ipotesi di deposito di scorie nucleari all’interno della provincia di Viterbo (e, più in generale, del territorio regionale del Lazio), come invece sembrerebbe previsto dalla Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale organizzazione di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi. "Si tratta di una previsione inaccettabile e che sta già preoccupando la comunità locale - aggiunge Palozzi -. La nostra regione ha già dato moltissimo negli scorsi decenni in termini di siti e non può permettersi di accogliere ulteriori rifiuti radioattivi. Per questa ragione ci opporremo con tutte le nostre forze a decisioni calate dall’alto e non condivise con istituzioni locali e cittadini".

