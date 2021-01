Viterbo, quattro feriti in due incidenti sulla Cassia Sud

07 gennaio 2021 a

Quattro feriti in due diversi incidenti avvenuti stamani sulla Cassia Sud. Il primo si è verificato intorno alle 7,30, con lo scontro frontale tra due auto che ha visto coinvolte tre persone, trasportato in ambulanza all'ospedale di Belcolle dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Viterbo, che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente e veicolato il traffico durante le operazioni di rimozione dei due mezzi, entrambi distrutti nella parte anteriore. Poco dopo, prima delle 8, sempre sulla Cassia Sud all'altezza del chilometro 77,400 si è verificato un altro scontro, stavolta tra un'auto e un bus del Cotral. Il conducente della vettura, rimasto ferito gravemente, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ambulanza a Belcolle. Il traffico in direzione di Roma, come reso noto dall'Anas, "è stato deviato al bivio di Tobia e in direzione Siena sulla statale 675 per Viterbo".

