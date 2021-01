Affitta per cinque anni appartamento che proprietaria le aveva chiesto di vendere: donna denunciata dai carabinieri

04 gennaio 2021 a

Una donna di Ronciglione di 83 anni aveva affidato tramite una procura a vendere, oltre 5 anni fa, un abitazione ad una donna di Capranica con l’obiettivo di capitalizzare con la vendita dell’ appartamento. Ma i Carabinieri d4ella Stazione di Ronciglione attivati dalla denuncia della donna di 83 anni, hanno svolto indagini appurando che l’ appartamento era stato arbitrariamente affittato, anziché essere venduto come previsto in procura, da ben 5 anni fruttando peraltro ben 20.000 euro di cui l’ anziana proprietaria non sapeva nulla. La donna di Capranica che aveva avuto la procura a vendere, è stata quindi denunciata dai carabinieri della stazione di Ronciglione per truffa aggravata.

