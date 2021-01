Compost fatto in casa, sperimentazione nei comuni dei Cimini

02 gennaio 2021 a

Ha preso il via la campagna informativa “Compostiamoci bene”, ideata dall’associazione ambientalista Fare Verde in collaborazione con i comuni di Vasanello, Vignanello e Vallerano e gli istituti d’istruzione “Ernesto Monaci” di Soriano nel Cimino e “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” di Vignanello. Il progetto è finanziato dalla Regione Lazio e vede come capofila il comune di Vasanello. E’ già stato distribuito nei giorni scorsi un manuale, realizzato dal gruppo di Vasanello di Fare Verde, nel quale si spiega cos’è il compostaggio domestico, come funziona e gli aspetti ambientali, economici e gestionali che ne giustificano la pratica. Inoltre, sui social e sulle piattaforme didattiche dei due istituti è visibile un divertente filmato.

Cinque sono le regole d’oro da seguire per un compostaggio domestico di qualità: scegliere un luogo adatto nell’orto o nel giardino; utilizzare la miscela ideale tenendo conto di tre parametri che sono porosità, umidità e il rapporto carbonio-azoto negli scarti; controllare il grado di umidità del compost; garantire la presenza di ossigeno; preparare il fondo per evitare il ristagno di acqua.

Nella guida sono elencati i materiali che si possono compostare e quelli da evitare assolutamente; il metodo di impiego del compost; le soluzioni ai problemi che ci possono essere. Viene anche descritto l’impiego del compostatore, un contenitore con volumetrie variabili, e della concimaia in buca. Il manuale è parte di un più ampio progetto che prevede l’installazione di una macchina elettromeccanica per il compostaggio situata nel centro di raccolta di Vignanello, in località Centignano, dove sarà conferito l’organico proveniente dalla raccolta differenziata dei tre comuni. Il compost prodotto sarà distribuito ai cittadini, che potranno utilizzarlo per concimare. Il macchinario accoglierà 130 tonnellate di rifiuti organici, quantità limitata rispetto a quella prodotta. Se la sperimentazione avrà successo, si potranno installare altri macchinari.



