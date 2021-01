Viterbo, Priscilla è la prima nata del 2021

01 gennaio 2021 a

Sono un maschietto e una femminuccia l’ultimo nato del 2020 e la prima del 2021 nella Tuscia. I due piccoli si trovano ora, insieme alle loro mamme, all’unità operativa di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale Belcolle di Viterbo, diretta da Giorgio Nicolanti. Sono stati due parti spontanei e naturali. Il primo è addirittura avvenuto a domicilio, in quanto Samuele, il nome del piccolo nato nelle prime ore di giovedì 31, non ha voluto attendere che la mamma giungesse in ospedale. Tutti e due stanno bene. Peso alla nascita per Samuele: 3 chili e 120 grammi. Il primo parto dell’anno, invece, è avvenuto a Belcolle, quaranta minuti dopo la mezzanotte di Capodanno. Anche in questo caso, al termine di un travaglio naturale, è nata Priscilla. Anche per lei oltre 3 chilogrammi alla nascita. Per la precisione: 3442 grammi. Un compleanno particolare, visto che la piccola lo festeggerà insieme alla madre, nata infatti lo stesso giorno. Da parte di tutta l’équipe medica, ostetrica e infermieristica dell’Ostetricia e ginecologia di Belcolle, e di tutta la Asl di Viterbo, giunga ai piccoli e ai loro genitori gli auguri di una buona vita.

