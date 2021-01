Covid, vaccini somministrati ad Acquapendente

01 gennaio 2021 a

Dopo l’apertura del drive in per i tamponi, l’ospedale di Acquapendente diventa, insieme a Viterbo, Civita Castellana e Tarquinia, un presidio per la somministrazione dei vaccini anti-Covid. "Ci sembra un risultato importante per tutta l’Alta Tuscia - afferma il sindaco di Acquapendente, Angelo Ghinassi -. Si afferma, anche di fronte ad una situazione di emergenza, la validità di una concezione del sistema sanitario dislocato sul territorio e più vicino a tutti i cittadini. L’Amministrazione comunale di Acquapendente, nell’esprimere la propria soddisfazione, ringrazia per questa scelta la Asl di Viterbo e la Regione Lazio. Siamo sicuri che sia questo il modello da seguire e da riaffermare anche per il futuro, anche oltre la pandemia. Ora però prepariamoci a svolgere bene il nostro lavoro e facciamolo diffondendo fiducia verso gli operatori ed i servizi sanitari, facendo una corretta informazione sui comportamenti da seguire per prevenire il contagio e le sue tragiche conseguenze. Con il vaccino, da adesso in poi, c’è uno strumento in più ed i prossimi mesi saranno decisivi per debellare il coronavirus e per ritornare quanto prima ad una situazione di normalità. Il 2021 per il nostro territorio si apre con tutti i servizi sanitari che servono per affrontare questa sfida ed è qualcosa di più di un augurio di buon anno. Ora sta a noi cittadini dare una risposta all’altezza, alla nostra intelligenza ed al nostro altruismo.", conclude il sindaco di Acquapendente Angelo Ghinassi.

