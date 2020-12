Viterbo, cocaina per eroina: due spacciatori in manette

31 dicembre 2020 a

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Viterbo al termine di un prolungato servizio di osservazione, sono intervenuti per bloccare un’ azione di spaccio tra un’ uomo ed una donna, entrambi spacciatori, sorpresi mentre si scambiavano droga, l ‘uomo stava cedendo una dose di cocaina alla donna in cambio di una dose di eroina, immediatamente sono stati bloccati entrambi e sono state perquisite le loro abitazioni, dove sono stati trovati , a casa dell’uomo 6 grammi di cocaina ed a casa della donne 9 grammi di eroina. I due sono quindi stati dichiarati in arresto dai carabinieri de tradotti presso le proprie abitazioni in regime di detenzione domiciliare.

