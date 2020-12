Viterbo, il vecchio ospedale diventerà un centro culturale

30 dicembre 2020 a

Un accordo tra Regione Lazio e Mibact per promuovere il restauro, la rifunzionalizzazione e la valorizzazione del Complesso dell’Antico Ospedale Grande degli Infermi di Viterbo che diverrà un centro culturale e anche la sede dell’Archivio di Stato e della Soprintendenza. Dopo l’approvazione di questa mattina, da parte della Giunta regionale, della delibera contenente lo schema di valorizzazione del vecchio ospedale viterbese, l’intesa sarà firmata e presentata alla stampa nei prossimi giorni dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e dal Ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini. «Una struttura con una storia antichissima e ultracentenaria che abbiamo deciso di recuperare attraverso una collaborazione fattiva con il Mibact - spiega il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti -. Siamo pronti a coinvolgere nel progetto anche il Comune di Viterbo e l’Università della Tuscia, in una sinergia istituzionale che ci permetta di restituire ai cittadini di Viterbo e del Lazio un luogo di cultura, in grado di fondere insieme il passato e le più moderne tecnologie. L’obiettivo è quello di creare un innovativo polo di attrazione, ubicato in una città bellissima come Viterbo, che diventi un nuovo contenitore multiculturale ma anche un hub turistico nel Lazio". Il progetto trasformerà gli spazi ormai in disuso dell’Ospedale Grande degli Infermi per dare vita a "Il Borgo della Cultura", un vero e proprio centro culturale specializzato, innovativo, accessibile e con tutti gli standard di sicurezza richiesti dalle destinazioni d’uso previste che sarà anche sede dell’Archivio di Stato e della Soprintendenza.

