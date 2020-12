Vetralla, arrestato spacciatore di cocaina

30 dicembre 2020 a

I carabinieri della stazione di Vetralla hanno fermato al termine di un servizio di osservazione un uomo che sospettavano essere uno spacciatore di cocaina nella zona di Vetralla; aspettato il momento ritenuto migliore, lo hanno quindi fermato e sottoposto a perquisizione sia personale che domiciliare , e lo hanno trovato in possesso di un etto di cocaina; immediatamente i carabinieri lo hanno dichiarato in arresto e lo hanno posto in regime di detenzione domiciliare.

