Viterbo, la Regione ricorre contro i comuni viterbesi che non hanno ancora affidato il servizio idrico a Talete

Simone Lupino 29 dicembre 2020 a

Viterbo, nuovo atto da parte della Regione nella guerra contro otto dei 30 comuni della provincia che non hanno ancora trasferito il proprio servizio idrico alla Talete. Nell’ordine: Bagnoregio, Fabrica di Roma, Farnese, Grotte di Castro, Monte Romano, Proceno, Ronciglione e Villa San Giovanni in Tuscia. Nei giorni scorsi l’esecutivo guidato da Zingaretti ha impugnato le sentenze emesse il 10 aprile dal Tar del Lazio che avevano accolto i ricorsi dei cosiddetti “Comuni ribelli”, annullando la nomina da parte del presidente della Regione di un commissario ad acta per il loro passaggio sotto il gestore unico dell’Ato viterbese. Ma non solo. La vicenda è anche legata alla procedura di infrazione della Commissione europea contro l’Italia in merito al superamento dei limiti per l’arsenico e il fluoro nell’acqua. In questi comuni, infatti, i parametri sarebbero ancora fuori norma. Per cui, oltre all’appello presso il Consiglio di Stato, secondo grado della giustizia amministrativa, la Regione ha aperto anche un tavolo di interlocuzione con l’apposita struttura della presidenza del Consiglio dei ministri che si occupa di coordinare le attività per il superamento dei contenziosi tra Paesi membri e Ue.

Si tratta di una vera e propria bomba alla vigilia già tesa dell’assemblea dell’Ato convocata per votare i nuovi aumenti tariffari, che rischia di riaccendere i dissapori tra i sindaci dei paesi dentro e fuori Talete, ma anche la polemica sui mancati introiti che derivano dal perdurare di questa situazione per la spa di via Romiti.

