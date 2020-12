Viterbo, le parole dell'infermiera Paola Perugi: "Mi sono vaccinata per prima contro il Covid per dare un segnale ai colleghi"

Fabio Tornatore 29 dicembre 2020 a





La prima persona vaccinata al Covi-19 della provincia di Viterbo è Paola Perugi, un'infermiera di 65 anni di Vetralla che da quarant'anni vaccina bambini e adulti nel centro di Vetralla. Ha rilasciato un'intervista al Corriere di Viterbo per dire a colleghi e cittadini quanto sia importante proteggersi e proteggere gli altri da questo virus.



Come si sente ora che si è vaccinata?

"Mi sento meglio di prima. Non ho avuto nessun effetto collaterale. Ora sono più tranquilla perché so che mi sono protetta io e posso proteggere anche gli altri. È stato importante per me dare questo segnale, alla gente e soprattutto ai miei colleghi".

Cosa si sente di dire agli infermieri che si sono dimostrati scettici verso il vaccino?

"Che loro hanno studiato, dovrebbero sapere come funziona un vaccino, quanto è importante, quante malattie sono state debellare grazie a questa forma di prevenzione. Il vaccino è la prima forma di prevenzione che abbiamo. Soprattutto quelli che lavorano nelle Rsa, che sono a contatto con persone fragili dovrebbero essere i primi a vaccinarsi".

Qual è stato il criterio di selezione per fare il primo vaccino?

"Ci sono stati degli incontri con i dirigenti della Asl, io mi sono candidata per essere la prima, perché ho 65 anni e sono un'infermiera. Quindi rientro in entrambe le categorie che dovrebbero vaccinarsi per prime: personale sanitario e persone in età avanzata. Quindi hanno accettato la mia richiesta, e per questo mi sento orgogliosa".

