Viterbo, auto intrappolata nel fango a Tarquinia. Protezione civile e vigili urbani salvano un olandese. Foto

28 dicembre 2020 a

a

a

Auto intrappolata nel fango a Tarquinia. Protezione civile e vigili urbani salvano un olandese. L'uomo Vincente Lamet, è stato recuperato grazie all’intervento della polizia locale, Aopc e Università Agraria.

Nel pomeriggio del 28 dicembre infatti la centrale operativa della polizia Locale è stata allertata da una telefonata di un uomo che segnalava di essersi disperso e con la macchina totalmente bloccata nel fango nei pressi di un tumulo che aveva raggiunto dopo aver visitato la Civita. Attivati subito i soccorsi, localizzato l’uomo verso Il Tumulo di Poggio Gallinaro, Il sindaco Alessandro Giulivi si è recato immediatamente sul posto con la polizia locale e la squadra operativa di Aopc .

A raggiungere i soccorritori anche il presidente dell’Università Agraria Sergio Borzacchi che con un trattore insieme ad Alessandro Sacripanti hanno raggiunto l’uomo.

Accompagnato in comune per l’identificazione, verrà riaccompagnato a Pitigliano dove è attualmente domiciliato per alcune settimane.

"Una storia a lieto fine quella di Vincent che nonostante per ore sia rimasto al freddo e sotto la pioggia battente dopo aver ringraziato il Sindaco ha espresso parole di grande ammirazione per la nostra città e le bellezze archeologiche", dicono dal Comune.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.