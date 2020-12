Viterbo maltempo, a Tarquinia Lido forte mareggiata con raffiche di vento a 70 km orari. Stabilimenti sott'acqua. Foto

28 dicembre 2020 a

Tarquinia: forte mareggiata, raffiche di vento a 70 km orari, stabilimenti sott’acqua e si teme che la situazione peggiori entro la giornata di oggi. Il maltempo ha funestato nuovamente il litorale e non solo, infatti si sono registrati, a causa del fortissimo vento, anche cadute di alberi sia al Lido che sulle strade, anche a piazza San Martino l’abete natalizio è stato addirittura spezzato a metà. Ma la situazione più grave è sicuramente al Lido dove la grande maggioranza degli stabilimenti balneari è finita sott’acqua, i gestori saranno costretti a contare nuovamente i danni. Assai preoccupato Marco Marzi di Federbalneari, che sottolineava come il forte vento ieri pomeriggio fosse di scirocco ma come avesse già causato mareggiate di forte intensità e l’allagamento di gran parte degli stabilimenti balneari: “Se il vento gira a libeccio il mare arriverà alla strada – dichiara preoccupato Marco Marzi - speriamo che non porti via tutta la spiaggia. Avremmo potuto salvare gran parte della spiaggia con le barriere? Penso proprio di sì. Ormai siamo di fronte a mareggiate ed eventi meteo sempre straordinari".

