Viterbo maltempo, il vento spazza via alberi e tegole. Problemi alle linee elettriche a Bassano Romano e Graffignano

Viterbo, oltre quaranta interventi dei vigili del fuoco per il maltempo. La pioggia e il vento stanno flagellando la Tuscia dalla mattina del 28 dicembre mettendo a dura prova i vigili del fuoco che sono stati chiamati ad intervenire in più parti del territorio provinciale per alberi e rami caduti su strade provinciali o statali, caduta di antenne o tegole dai tetti e o per la caduta dei pali delle linee elettriche o telefoniche.

Le richieste di intervento al comando dei vigili del fuoco sono state finora 45. Ma i centralini continuano a raccogliere altre richieste d'aiuto. Gli interventi più delicati a Bassano Romano e Graffignano per ripristinare le linee elettriche dopo la caduta di alcuni pali.

