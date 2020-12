Viterbo maltempo, il vento spazza via alberi e rami. Chiusa la strada all'ingresso di Bagnoregio, spazzato via tendone del campo da tennis

Veronica Ruggiero 28 dicembre 2020 a

a

a

Bagnoregio, le forti raffiche di vento flagellano il piccolo borgo, alberi caduti e tendone del tennis club divelto. Inizio settimana impegnativo per gli operai del comune che si sono dovuti adoperare in diversi interventi per rimuovere tronchi e piante e sistemare i danni da maltempo. Fortunatamente al momento non si registrano feriti o gravi danni alle cose, ma il vento ha scoperchiato serre e sdraiato piante nelle zone di campagna intorno al centro urbano e nel primo pomeriggio un grosso albero ha creato intralcio alla circolazione in entrata sulla provinciale 6 che collega Bagnoregio a Viterbo. Tempestivo l'intervento dei dipendenti comunali che in poco tempo, motosega alla mano, sono riusciti a tagliare la grossa pianta e a liberare la strada. Durante la mattinata invece le potenti raffiche hanno fatto cadere antenne TV e il telone di copertura dei campi da tennis del Tennis club bagnorese è stato divelto e stracciato. "Stiamo lavorando per risistemare i danni - ha dichiarato il sindaco Luca Profili - fortunatamente non ci sono stati feriti e solo lievi danni nelle campagne. Siamo in allerta anche per le prossime ore perché si annuncia ancora maltempo purtroppo".

