Viterbo, l'assessore Contardo difende Scapigliati costretto a dimettersi per post sul terrorismo: Ha lavorator bene

La bufera che si è abbattuta sulla Francigena - con le dimissioni dell’amministratore unico, Guido Scapigliati, messo sotto accusa per aver pubblicato su Facebook post inneggianti alla lotta armata dei Nar e delle Brigate Rosse - affonda le radici nella vicenda dei cinque dipendenti della municipalizzata, che, persa la causa sulle indennità salariali, si sono visti trattenere dallo stipendio alcune somme a rimborso delle spese legali sostenute dalla società per affrontare la vertenza. E’ in questo momento che è scattata la “vendetta” mediatica contro il manager, i cui post sui social erano noti agli addetti ai lavori già da alcuni mesi.

Di questo, ma soprattutto del perché delle trattenute forzose, si parlerà il 29 dicembre in quinta commissione, a cui prenderà parte il legale di Francigena. L’assessore competente, Enrico Contardo, nel frattempo prende le distanze dai post di Scapigliati, che, dice, “non conoscevo e non condivido”, ma difende l’operato dell’amministratore: “Posto che quello che ha scritto non mi riguarda, per cui non voglio essere tirato in ballo in questa storia, non posso non sottolineare che l’azione di Scapigliati in Francigena ha consentito di ottenere risultati positivi rispetto alla passata amministrazione, sia in merito al mantenimento dei livelli occupazionali, sia per la gestione economico- contabile ritornata in attivo”.

