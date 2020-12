Viterbo, Lega e Fratelli d'Italia contro l'aumento delle tariffe dell'acqua. Cda Talete sempre più in bilico

Massimiliano Conti 28 dicembre 2020 a

Viterbo, l’aumento delle tariffe idriche passerà. In cambio i cittadini viterbesi salassati avranno le teste del presidente Andrea Bossola e dell’attuale cda di Talete.

E’ questo il probabile epilogo dell’ultima sbandata del carrozzone idrico viterbese. L’ennesimo giorno della verità per l’azienda di via Romiti è quello di mercoledì, 30 dicembre, quando alle 10.30 in Provincia si riunirà la conferenza dei sindaci dell’Ato. Primo punto all’ordine del giorno: “Adozione dello schema regolatorio relativo alla predisposizione tariffaria 2020 - 2023 contenente le istanze del gestore di riequilibrio economico-finanziario comprensive della richiesta di accesso al fondo di perequazione Csea”. Tradotto in lingua italiana: aumento delle bollette nella speranza, ormai a detta un po’ di tutti vana, che l’Arera scucia i fantomatici 40 milioni di euro. Sembra, anzi lo è, una riedizione del canovaccio andato in scena lo scorso anno, guarda caso sempre il 30 dicembre, perché le mani in tasca, a Pantalone, è meglio metterle alla vigilia di Capodanno.

Mercoledì voteranno anche i sindaci che stanno fuori da Talete, e per un Mario Mengoni (Ronciglione) che dirà no all’aumento tariffario o non si presenterà, ce ne sono altri che invece, per disciplina di partito, come un anno fa potrebbero dare il via libera ad aumenti che tanto non saranno i loro concittadini a pagare.

Sembra essere questo l’orientamento maturato anche nel Pd di area panunziana, come sintetizza il sindaco di Acquapendente Angelo Ghinassi, secondo cui il rincaro tariffario è inevitabile: “Se vogliamo salvare questa società dobbiamo tapparci il naso, le orecchie e gli occhi”. Per Ghinassi, che esprime il sentimento dem di questi giorni, il management di Talete deve però cambiare: “Serve un nuovo corso, altrimenti limitarsi ad aumentare le bollette senza cambiare nulla significherebbe accanimento terapeutico”. Il problema è che in questi anni di nuovi corsi se ne sono visti molti in Talete, che ha cambiato più presidenti che contatori, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. “La società ha bisogno di un manager che stia qui h 24 e che va pagato come tale. Se al presidente diamo 20 mila euro l’anno, quello al massimo mette le firme. Io non discuto le capacità di Bossola, può anche essere lui il prossimo amministratore, delegato o unico che sia, purché questo lavoro lo faccia a tempo pieno”.

Sull’altro fronte, il centrodestra è diviso: i sindaci della Lega, con il tarquiniese Alessandro Giulivi in testa, voteranno no agli aumenti, e altrettanto farà Andrea Sebastiani, delegato del Comune di Civita Castellana guidato dal meloniano Luca Giampieri. “Siamo nella stessa situazione dello scorso anno – dice Giulivi -. C’è un rincaro delle bollette da votare ma non un piano industriale, e non c’è il finanziamento promesso dalla Arera, che un anno fa era stata la condizione per ingoiare il rospo degli aumenti. Talete è una società decotta, ce lo dice la Corte dei conti. Continuare su questa strada vuol dire esporci ai rischi del danno erariale. Credo che la legge Galli vada rivista e non escludo che i Comuni possano riprendersi i propri acquedotti e sorgenti”. Se non è un de profundis di Talete, quello intonato da Giulivi, poco ci manca.

Forza Italia invece vuole che l’azienda resti in piedi e, per bocca del commissario provinciale Andrea Di Sorte, si scaglia contro i dem, che a suo dire starebbero mettendo in atto “un gioco paradossale per pulirsi la coscienza dal fallimento della gestione del servizio idrico”.

E’ di Forza Italia ma dice di non aver ancora deciso se votare gli aumenti, il sindaco di Viterbo Giovanni Arena, che di Talete è l’azionista forte con il 22% delle quote: “Prima di prendere una decisione – spiega – voglio anche capire che margini di autonomia ci sono, perché, se gli adeguamenti tariffari sono previsti dall’autorità, un eventuale voto negativo diventa ininfluente. In ogni caso la questione tariffaria va scissa dalle scelte sul management”.

