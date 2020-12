Viterbo, focolaio Covid nella Rsa L'Assunta di Bassano Romano: positivi 24 ospiti e 10 operatori comprese delle suore

27 dicembre 2020 a

Un nuovo focolaio Covid nelle strutture per anziani della provincia di Viterbo. Nel bollettino del 27 dicembre la Asl ha ufficializzato il contagio di 24 ospiti e 10 operatori, comprese alcune suore, della Rsa l'Assunta di Bassano Romano dove sono in corso ulteriori accertamenti.

Nei giorni intorno a Natale erano stati effettuati dei tamponi rapidi che avevano evidenziato un numero preoccupante di positivi. Risultato che sono stati confermati dai tamponi molecolari. "L'Amministrazione comunale è in contatto con l'istituto e con la Asl e tutte le persone risultate positive risultano per fortuna in buone condizioni di salute". Al momento nel comune ci sono 82 ospiti, 34 dei quali fanno riferimento appunto alla Rsa.

