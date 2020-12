Viterbo, è Alessandro Buttarelli il nuovo comandante della polizia locale di Civita Castellana

27 dicembre 2020 a

Il Comune di Civita Castellana ha nominato il nuovo comandante della polizia locale. A rivestire questo importante ruolo istituzionale, il cui posto era vacante da un anno, dopo il trasferimento a Soriano nel Cimino del precedente comandante Antonio Presutti, sarà Alessandro Buttarelli, il quale, dopo essere risultato in possesso delle qualifiche professionale e della specifica esperienza nelle materie di competenza, presterà servizio sul territorio comunale falisco per 18 ore settimanali a partire dal primo gennaio. Un utilizzo quindi parziale e non completo, in quanto il nuovo comandante presta già servizio presso il Comune di Sutri guidato dal sindaco Vittorio Sgarbi. Per poter usufruire della prestazione lavorativa di Buttarelli, il Comune di Civita Castellana ha stipulato una apposita convenzione con il Comune di Olevano Romano, nel quale il nuovo comandante prestava servizio, che si è reso disponibile a cedere le proprie 18 ore settimanali a favore dell’ente falisco.

