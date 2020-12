Viterbo, anziano muore solo in casa alla vigilia di Natale. Il sindaco di Caprarola: Era stato abbandonato

26 dicembre 2020 a

Anziano muore solo in casa alla vigilia di Natale a Caprarola. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato il 25 dicembre nella sua abitazione. Infatti l'anziano da tempo era seguito dai servizi sociali e visto che non rispondeva e non ritirava i pasti si è deciso di entrare in casa sua dove è stato scoperto il suo corpo privo di vita. L'uomo, Vincenzo Santacroce, aveva 87 anni.

A raccontare questa triste storia, su Facebook, è il sindaco Eugenio Stelliferi: “L’anziano era costantemente seguito dai servizi sociali del Comune di Caprarola e dalla Caritas. Nella giornata di ieri (Natale) non ha ritirato i pasti che tutti i giorni venivano consegnati presso la sua abitazione, questo ci ha portati ad effettuare un controllo, con i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la Polizia Municipale. La morte dell’anziano è da attribuire a cause naturali. Questo episodio segna un'altra triste pagina di questo 2020 e di questo già sofferto Natale. Abbandonato a se stesso, il caro Vincenzo è quindi un nuovo dramma della solitudine, di nuovo un episodio di abbandono che copre con un velo di tristezza le nostre vite.”

