Viterbo, medici e infermieri impegnati contro il Covid si spogliano delle tute protettive per fare gli auguri ai pazienti. Video

Un augurio di Natale tutto particolare quello che gli operatori sanitari dei reparti Covid della Asl di Viterbo hanno voluto inviare ai loro pazienti. Sul profilo Facebook dell'azienda è stato pubblicato un video durante il quale alcuni operatori in forza a Belcolle si spogliano delle tute e dei dispositivi protettivi per mostrare i loro veri volti ai pazienti che invece sono costretti a vederli con tute, maschere e occhiali protettivi.



"Ci prendiamo cura di te tutti i giorni ed insieme a te abbiamo imparato ad comunicare tra di noi, nonostante tutti questi dispositivi che siamo costretti ad indossare. In questi giorni così difficili per te, per i tuoi cari e per tutti noi, il nostro pensiero per te e comunicare e poterti parlare mostrandoti finalmente i nostri occhi, il nostro volto e le nostre mani", dicono insieme gli operatori durante il filmato con segue con gli operatori che si tolgono le tute e dicono "Questi siamo noi".

