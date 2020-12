Chi l'ha Visto? Gli ultimi istanti di Maria Sestina Arcuri in vita. Stava litigando con Andrea Landolfi. Il video

26 dicembre 2020 a

Sono le .140 del 4 febbraio del 2019, piazza Napoli a Ronciglione. C'è una coppia con un bambino che discute mentre va a prendere l'auto dopo aver passato la serata in un pub. Sono Maria sestina Arcuri e Andrea Landolfi, poche ore dopo lei sarà portata agonizzate a Belcolle di Viterbo dove morirà. Poco dopo quel litigio, infatti, è precipitata dalle scale della casa della nonna del fidanzato Andrea Landolfi che oggi si trova davanti alla Corte d'Assise accusato di omicidio.

Il video degli ultimi minuti in vita di Maria Sestina Arcuri è stato mandato in onda dalla trasmissione Chi l'ha Visto? nella puntata andata in onda il 23 dicembre su Rai Tre. Si vedono i due discutere, si percepisce chiaramente, Landolfi prende in mano la faccia della ragazza che va via stizzita. Secondo l'accusa poco dopo, intorno alle 2 meno dieci, sarebbe stata scaraventata giù dalle scale. Non solo Landolfi, e la nonna Mirella Iezzi avrebbero ritardato la chiamata dei soccorsi partita solo 4 ore dopo.

Durante la puntata sono stati mandati in onda anche i video degli interrogatori del pm Pacifici ai familiari di Landolfi dai quali emerge che già alle 2 di notte la situazione era critica e che dovevano essere chiamati i soccorsi. La zia di Andrea aveva infatti ricevuto una telefonata dalla madre nella quale l'anziana gli diceva di aver ricevuto un pugno alle costole del nipote. La zia a quel punto chiama la madre di Andrea: "Tuo figlio ha rifatto casino". Una serie di telefonate che si conclude quando la zia chiama il nipote che gli riferisce che Sestina sta vomitando e che le esce sangue da un orecchio. Vengono chiamati i soccorsi, ma è troppo tardi.

La nonna di Andrea continua a sostenere che i ragazzi al loro rientro non stavano litigando e che sono caduti insieme. All'ultima udienza del processo tutti i familiari di Landolfi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Sono stati acquisiti i verbali delle loro dichiarazioni rese al pm.

