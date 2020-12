Viterbo, maxi rissa organizzata sul web a Viterbo. Identificati 39 minorenni

26 dicembre 2020 a

Rissa tra un centinaio di viterbesi minorenni, tutti italiani tranne un rumeno, che si sono dati appuntamento sul web per una rissa a Porta Faul a Viterbo imitando quanto è avvenuto qualche settimana fa a Roma al Pincio.

E' accaduto il 22 dicembre quando intorno alle 18 diverse pattuglie di polizia locale, carabinieri, polizia e finanza sono intervenute in una strada vicino al parcheggio di Porta Faul dove decine di giovani si stavano fronteggiando. Molti ragazzi alla vista dei lampeggianti sono riusciti a fuggire: 39 di loro sono stati identificati, ci sono anche numerose ragazze.

Sono in corso indagini per risalire agli altri protagonisti dell'assembramento con rissa.

