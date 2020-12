Infermiere di Viterbo tra i primi vaccinati in Gran Bretagna. Ha 30 anni ed è originario di Ischia di Castro

Veronica Ruggiero 23 dicembre 2020 a

a

a

Anche un viterbese tra i primi vaccinati in Gran Bretagna. Si chiama Angelo Scheller, 30 anni, è di Ischia di Castro e fa l’infermiere all’Oxford University Hospital. Si è trasferito in Inghilterra nel 2016 e quello appena trascorso è stato per lui un anno molto pesante. Alla lontananza della famiglia, si è sommata infatti l’impossibilità di ritornare in Italia, anche per brevi soggiorni, per motivi di servizio derivati dall’impennata dei contagi che ha costretto, anche in queste ultime settimane, l’ospedale inglese a mobilitare tutto il personale.

“Il 14 dicembre ho avuto accesso alla prima dose di vaccino contro il Covid - racconta - e a gennaio farò la seconda. Sono rimasto piacevolmente sorpreso da tutta la macchina organizzativa messa in piedi. Naturalmente, la priorità nell’accesso alle prime dosi è stata data alle persone anziane, ai pazienti con malattie pregresse e invalidanti e al personale sanitario direttamente impegnato sulla frontline: quello dei reparti di emergenza e dei reparti Covid”.

