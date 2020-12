Viterbo, a Natale niente buoni spesa per le famiglie in difficoltà. Se ne riparla dopo le feste

24 dicembre 2020 a

Viterbo, le famiglie meno abbienti non troveranno i buoni spesa sotto l’albero di Natale. E nemmeno nella calza della Befana. Nonostante la torta del fondo povertà a Viterbo sia sostanziosa - oltre 600 mila euro tra contributi statali e regionali - per ricevere il proprio trancio i nuclei in difficoltà dovranno attendere ancora diverse settimane, un po’ a causa delle scelte politiche dell’amministrazione (che sta ancora erogando i 200 mila euro di fondi comunali), un po’ per i soliti tempi tecnici. Eppure, per semplificare le procedure, almeno per quanto riguarda i 220 mila euro stanziati dalla Regione, sarebbe bastato far gestire la somma direttamente all’emporio solidale, lo stesso a cui Palazzo dei Priori aveva girato i 20 mila euro inizialmente stanziati per fare i tamponi rapidi agli alunni che uscivano dalla quarantena. E’ quello che fa notare la consigliera del Pd Luisa Ciambella, secondo cui il Comune ha scelto la strada peggiore, quella burocratica, per gestire i fondi.

