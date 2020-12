Reddito di cittadinanza, i carabinieri di Acquapendente denunciano un furbetto. Aveva fatto carte false per avere il beneficio

23 dicembre 2020 a

Fa carte false per avere il reddito di cittadinanza. Denunciato un italiano di origine tunisina. Il provvedimento è stato notificato il 22 dicembre dai carabinieri di Acquapendente che hanno svolto gli accertamenti sul caso insieme ai militari del nucleo ispettorato del lavoro.

L’uomo, ben conosciuto ai carabinieri della stazione per precedenti indagini, producendo false attestazione all’Inps relativamente al periodo di residenza sul territorio nazionale, aveva ottenuto indebitamente, nel biennio fra il 2019-2020, la somma complessiva di 13.630 euro.

L’Inps è stato immediatamente informato delle risultanze delle indagini per la revoca del beneficio citato. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo per l’avvio del procedimento penale a carico del cittadino.

