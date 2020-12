Coronavirus, positivo vice sindaco di Sutri. Appello del Comune guidato da Vittorio Sgarbi: Chi ha avuto contatti si metta in isolamento

23 dicembre 2020 a

Il vice di Vittorio Sgarbi positivo al Covid. L'annuncio arriva dalla pagina Facebook del Comune di Sutri: "Informiamo la popolazione che il vice sindaco Luigi Di Mauro (conosciuto come Lillo) risulta positivo a Covid. Si prega pertanto le persone che hanno avuto contatti con lui negli ultimi giorni di porsi in isolamento". Il vice sindaco è da giorni in isolamento e sta trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sui social sono numerosi i cittadini che hanno inviato un messaggio di sostegno a Lillo Di Mauro.

Per quanto riguarda invece il sindaco Vittorio Sgarbi, da quanto si apprende dal suo staff, al momento non c'è stata necessità di mettersi in isolamento. Infatti il sindaco è stato a Sutri solo qualche giorno fa e al momento la situazione non desta preoccupazione.

