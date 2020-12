Talete, il Cda reagisce e avverte i politici: parlare di dissesto è dannoso per la società

22 dicembre 2020 a

a

a

Viterbo, il Cda di Talete non vuole finire nel tritacarne. Scaricato dal Pd che governa la Provincia insieme al centrodestra, il quale ne ha chiesto la testa per nominare un amministratore unico, rigetta tutte le accuse e alla classe politica manda un messaggio forte e chiaro: siccome il rimbalzo di responsabilità e le polemiche che stanno avvelenando il clima “potrebbero nuocere gravemente alla società”, ci “si riserva di verificare in ogni sede quanto espresso” da vari esponenti “al fine di valutare gli eventuali danni prodotti”.

Riferimento al fiume di dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni, tra le quali, ad esempio, un’intervista, su un sito Internet, del consigliere comunale di Forza Civica Giacomo Barelli, il quale - dopo la notifica dell’indagine della Corte dei conti, che contesta un danno erariale per sei milioni e mezzo a sindaci ed ex sindaci - ha sostenuto la necessità di interessare la magistratura e di nominare un curatore giudiziario.

“Negli ultimi cinque anni - dice il Cda - le azioni intraprese hanno notevolmente modificato il quadro complessivo e parlare di decozione o insolvenza non rappresenta l’attuale situazione della società. Basterebbe ricordare alcuni dei risultati ottenuti, come la riduzione del personale di 23 unità, con un risparmio di circa 700 mila euro, o il sostenimento di tutti i costi per la gestione dei dearsenificatori, che, senza il contributo della Regione, sono stati dal 2018 ribaltati sulla tariffa a carico degli utenti”. E ancora: “Le transazioni o le rateizzazioni con molti fornitori che hanno permesso di spalmare e allungare nel tempo le obbligazioni contratte dalla società, con una sorta di consolidamento del debito accumulato negli anni precedenti”.

L’assemblea dei soci, secondo indiscrezioni, dovrebbe svolgersi il 28, anche se ieri, va detto, non erano ancora arrivate le convocazioni. In quell’occasione il Cda presenterà “tutta la documentazione programmatoria del triennio 2021-2023, con tutte le decisioni che saranno chiaramente rimesse alla volontà dei soci, anche alla luce delle recentissime normative Arera, che prevedono la formale diffida agli Ega (e dunque ai suoi membri, i sindaci) in caso di mancati adempimenti in materia tariffaria”. Un passaggio, questo, che sembra voler rimarcare la necessità di aumentare le bollette, adeguandole ai parametri fissati dall’Autorità per la regolazione di energia, reti e ambiente.

“La società - conclude il Cda - sta compiendo tutte le azioni necessarie per organizzare e mantenere al meglio la gestione della Talete, pur nelle difficoltà del momento, amplificate dalla crisi Covid. Parlare di dissesto, insolvenza o concetti simili in questo periodo può rappresentare un grave nocumento anche per i finanziamenti che sono stati richiesti al fine di garantire gli investimenti di medio-lungo periodo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.