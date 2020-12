Ambiente, cresce la raccolta differenziata in provincia di Viterbo: +3,5%

Simone Lupino 23 dicembre 2020 a

Viterbo, cresce ancora la raccolta differenziata in provincia di Viterbo: in un anno +3,5%. Rispetto alla produzione totale dei rifiuti rappresenta una quota del 54,8%: 71.860 tonnellate su 131.048. Mentre quella “pro capite” ammonta a 227,3 chili.

La Tuscia si colloca sopra la media regionale che è pari al 53,3% (1.586.262 tonnellate), ma è ancora sotto quella nazionale (61,35% e 18.452.091 tonnellate) e molto distante dalla soglia del 65 per cento, fissata nel 2012, che in Italia è stata raggiunta solo da 53 province.

E’ la fotografia fornita dall’ultimo rapporto Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) sui “Rifiuti urbani”, presentato nei giorni scorsi. Così come avviene a livello nazionale, anche nella Tuscia l’organico risulta la frazione più raccolta: 25.593,8 tonnellate. A seguire: carta e cartone 14.209,6; vetro 12.053,3; plastica 5.849,5; legno 3.147,7; pulizia stradale a recupero 2.677,7; ingombranti misti da recupero 2.441,4; Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche) 1.711,2; metallo 1.480,5; rifiuti da costruzione e demolizione 1.249; tessili 651; selettiva 221,1 e altro 573,9.

Per la percentuale di raccolta differenziata, su scala regionale la Tuscia si colloca al terzo posto insieme a Frosinone, dietro a Rieti (58,6%) e Latina (56,3). Ultima è invece la provincia di Roma con una quota del 51,2 per cento. Nel Lazio, secondo il piano regionale dei rifiuti, l'obiettivo minimo da raggiungere per quanto riguarda la raccolta differenziata è fissato al 70 % entro il 2025. In provincia di Viterbo il trend è in crescita costante negli ultimi cinque anni: 44,9% nel 2015, 48,1% nel 2016, 49% nel 2017, 51,3% nel 2018.

