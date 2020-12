Fabrica di Roma, l'avvocato Giuseppe La Bella minaccia la secessione di Faleri e Parco Falisco

Massimiliano Conti 23 dicembre 2020 a

“Andremo nel comune di Civita Castellana, insieme a tutta la zona industriale di cui non avrete certamente bisogno anche perché non appartenente alla vostra etnia”. Torna ad evocare lo spettro della secessione di Parco Falisco e Faleri, l’avvocato Giuseppe La Bella, rispondendo al sindaco Mario Scarnati che lo aveva invitato a cambiare mestiere, nell’ambito di una polemica, quella sui contagi Covid, che ha assunto i toni della guerra di campanile, riaccendendo vecchie ruggini tra fabrichesi e “immigrati” civitonici.

“Caro Mario Scannati (il ‘refuso’ è dell'avvocato) – scrive La Bella – solo per la dignità della mia toga, che è quella di mio padre e delle mie figlie, rassicuro tutti che non cambierò mestiere, se non altro perché mi dicono che da 34 anni lo faccio molto bene e soprattutto con onore. Il tuo atteggiamento non è una ‘provocazione’, ma un danno clamoroso di immagine per l’intero comune, la cui fascia da primo cittadino dovrai necessariamente quanto fortunatamente lasciare, nella prossima primavera. Il tuo post, da te rimosso in tempo di record, così come la mia amicizia su Facebook (proverò a sopravvivere al dolore), affermava che gli abitanti delle due frazioni, Parco Falisco e Faleri, erano rei di frequentare troppo Civita Castellana e di ‘contagiarsi’ per questo. Hai cercato di cavalcare, non provocatoriamente, l’‘orgoglio fabricotto’ che non tollera noi frazionisti perché troppo e giustamente civitonici. Ho quindi accettato la sfida” continua La Bella.

L’avvocato civitonico ricorda inoltre a Scarnati come, nella sua “goffa smentita del giorno dopo”, abbia invitato lui e il sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri “a continuare a dormire” senza indicarne il motivo: “L'importante è che almeno tu lo conosca”. La Bella tranquillizza infine Scarnati annunciando che non lo querelerà e conclude: “Auguri e buona pensione”.

