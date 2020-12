22 dicembre 2020 a

a

a

Incidente sulla Superstrada a Viterbo. Il sindaco Arena: Riapertura tra meno di un'ora.

Il tratto tra Viterbo Nord e l'uscita per Bagnaia, riaperto quest'oggi 22 dicembre a doppio senso di marcia, è stato interrotto a seguito di un incidente. Tra meno di un'ora il traffico veicolare sarà̀ riaperto. Lo comunica il sindaco Giovanni Maria Arena, in costante contatto con il comandante della polizia stradale Michelazzo e con il comandante della polizia locale Vinciotti. Al momento il traffico si sta riversando verso il centro cittadino. "Vanno evitate le zone Cassia Nord, rotatoria IperCoop, piazzale Gramsci, viale Trieste e via Garbini, dove già ci sono lunghe code. In tutti i punti nevralgici della città sono dislocati gli agenti della polizia locale per cercare di far scorrere il traffico", dice il sindaco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.