Incidente, frontale sulla Superstrada appena riaperta a Viterbo: 3 feriti. Traffico di nuovo in tilt in città

Frontale intorno alle 17,30 del 22 dicembre proprio nel tratto tra Viterbo Nord e strada Bagni in direzione Orte che è stato riaperto alle 14 del 22 dicembre. Per cause che sono ancora da accertare due auto che procedevano in direzione opposta si sono scontrate frontalmente: il bilancio è di tre persone ferite che sono state trasportate in ospedale.

Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Il tratto, che era stato riaperto con una sola corsia per i due sensi di marcia, era rimasto chiuso da inizio dicembre a causa di una crepa sulla strada.

Giusto nel primo pomeriggio c'era stata la riapertura parziale. Ora il traffico, in attesa delle operazioni di ripristino della sede stradale, è di nuovo chiuso.

Gravi ripercussioni nel traffico cittadino con la strada verso Bagnaia che è congestionata. "Gli agenti sono quasi tutti furi per garantire il deflusso", garantisce il comandante della polizia locale Vinciotti: "Stiamo facendo il massimo"

