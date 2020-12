Viterbo, asilo dell'Ellera senza riscaldamento. Bambini costretti a indossare il cappotto in classe

Simone Lupino 21 dicembre 2020 a

Viterbo, all’asilo dell’Ellera bambini di tre, quattro e cinque anni da un mese in classe senza riscaldamento e con il rischio serio di ammalarsi per le temperature rigide che devono sopportare tutti i giorni, dicono i genitori arrabbiati. Come se non bastasse, c’è da fare i conti anche con il Covid. Per cui anche di fronte a un semplice raffreddore, bisogna attivare il protocollo per verificare se si tratta o meno di un caso di positività al virus.

A causa di un guasto alle caldaie della scuola dell’infanzia i termosifoni non funzionano più. Il problema non riguarda solo le aule dove si svolge l’attività didattica, ma tutti gli ambienti: dai bagni al corridoio. Il Comune ha svolto dei sopralluoghi, ma il problema ancora non è stato risolto. Venerdì scorso alle 8 di mattina la temperatura misurata nelle aule era di circa 12 gradi. Mentre nel corso della giornata non si superano mai i 14. Per cercare di proteggersi dal freddo gli alunni sono costretti a stare in classe con i cappotti addosso. Ma anche ben coperti, per bambini di quella età la probabilità di ammalarsi è molto alta.

I genitori, come detto, sono arrabbiati e preoccupati.

Alcune mamme dei bambini dell’Ellera si sono rivolte alla consigliera comunale del Pd Luisa Ciambella, che sul caso ha presentato una interrogazione al sindaco.

